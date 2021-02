Ποδοσφαιριστής βάζει γκολ και πανηγυρίζει γυμνός μπροστά από τους αντιπάλους

Ο Έμερσον Καριόκα είναι ποδοσφαιριστής που παίρνει μέρος στο πρωτάθλημα Βραζιλίας. Αγωνίζεται με τα χρώματα της Σαμπάιο Κορέο και όταν πέτυχε γκολ κατά της ομάδας με το όνομα Μαρίκα, το πανηγύρισε τόσο έξαλλα που έβαλε φωτιά στο γήπεδο.

Ο Έμερσον μόλις έβαλε το νικητήριο γκολ,(στις καθυστερήσεις, στο 95ο λεπτό) πήγε μπροστά από τους παίκτες της αντίπαλης ομάδας που κάθονταν στον πάγκο μαζί με τον προπονητή τους, κατέβασε το σορτς του και γυμνός όπως ήταν άρχισε λικνίζει τους γοφούς του πέρα – δώθε και να πανηγυρίζει ειρωνικά μπροστά τους.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε πανζουρλισμός. Οι αντίπαλοι παίκτες άρχισαν να κυνηγούν τον Έμερσον για να τον δείρουν για τον προσβλητικό πανηγυρισμό, εκείνος να μην μπορεί να τρέξει επειδή τον δυσκόλευε το σορτς που είχε πέσει στα πόδια του και τους συμπαίκτες του να σπεύδουν για να τον βοηθήσουν.

Το γήπεδο μετατράπηκε σε ρίνγκ με τους 22 ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο να ανταλλάσσουν γροθιές και κλωτσιές. Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Βραζιλίας, τιμώρησε τον Έμερσον με αποκλεισμό και αποβολή για 8 αγωνιστικές.

ONLY IN BRAZIL



Rio de Janeiro state league 2nd division: Semi-final between Sampaio Corrêa and Maricá to decide which team would be promoted to 1st tier



Emerson Carioca scored the winner for Sampaio Corrêa at 95' and then showed his genitals to Maricá players and staff pic.twitter.com/TFADIbR0Cz