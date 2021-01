Ο Μιλουτίνοβ MVP του Δεκεμβρίου στη Euroleague

Ο Νίκολα Μιλουτίνοβ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) στη Euroleague για τον Δεκέμβριο. Ο σέντερ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας πήρε έτσι τη... σκυτάλη από τον συμπαίκτη του, Μάικ Τζέιμς, ο οποίος είχε αποσπάσει τη συγκεκριμένη διάκριση για τον Νοέμβριο, και έγιναν έτσι μόλις το δεύτερο «ζευγάρι» συμπαικτών που αναδεικνύονται MVP σε διαδοχικούς μήνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι και το πρώτο ζευγάρι ήταν παίκτες της ρωσικής ομάδας και συγκεκριμένα οι Αντρέι Κιριλένκο και Νέναντ Κρστιτς τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2011.

Ο Μιλουτίνοβ βοήθησε την ΤΣΣΚΑ να σημειώσει έξι νίκες σε ισάριθμους αγώνες μέσα στον Δεκέμβριο, με αποτέλεσμα η «ομάδα του στρατού» να αυξήσει το νικηφόρο σερί της σε 12 αγώνες. Μέσα στον Δεκέμβριο ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού είχε νταμπλ νταμπλ σε μέσο όρο με 12,3 πόντους και 12,5 ριμπάουντ, με ποσοστό ευστοχίας 66% εντός πεδιάς, μόλις 3 λάθη στα σχεδόν 165 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ και μέσο όρο 24 στο σύστημα αξιολόγησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εκτός έδρας νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο ο 26χρονος άσος «κατέβασε» 16 επιθετικά ριμπάουντ και βελτίωσε κατά πέντε το σχετικό ρεκόρ της Euroleague που «κρατούσε» από το 2006.

