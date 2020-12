Οριστικός ο αποκλεισμός της Ρωσίας από Ολυμπιακούς Αγώνες και Μουντιάλ λόγω ντόπινγκ

Η Ρωσία αποκλείεται για δύο χρόνια από τις μεγάλες παγκόσμιες διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο το 2021 και των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου το 2022, για παράβαση των κανόνων κατά του ντόπινγκ, όπως γνωμοδότησε το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο της Λωζάνης.

Οι τρεις δικαστές που διορίστηκαν από το CAS για την εκδίκαση της ρωσικής προσφυγής, μείωσαν έτσι κατά το ήμισυ την ποινή που πρότεινε πέρυσι ο Παγκόσμιος Οργανισμός κατά του Ντόπινγκ (WADA), η οποία προέβλεπε αποκλεισμό για τέσσερα χρόνια, ενώ δίνει την ευκαιρία στους Ρώσους αθλητές που δεν είχαν τιμωρηθεί ποτέ για ντόπινγκ να συμμετέχουν στις διεθνείς διοργανώσεις κάτω από ουδέτερη σημαία.

Η απόφαση του CAS σημαίνει ότι οι Ρώσοι αθλητές θα μπορούν να συμμετέχουν (εφόσον δεν υπάρχουν κατηγορίες για ντόπινγκ), χωρίς όμως τη σημαία και τον εθνικό ύμνο τους, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του επόμενου έτους στο Τόκιο, αλλά και στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου του 2022 στο Κατάρ, κάτι που αποτελεί ένα σοβαρό πλήγμα για το ρωσικό αθλητισμό που έχει αμαυρωθεί τα τελευταία χρόνια από μια σειρά σκανδάλων ντόπινγκ.

Russia's ban from all major sporting events after a doping scandal has been cut to two years.



