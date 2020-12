Champions League: Aυτά είναι τα ζευγάρια των 16. Μπαρτσελόνα - Παρί ...

Τα ζευγάρια των 16 του Champions League έγιναν γνωστά στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Δεκεμβρίου, στα γραφεία της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας. Παραδοσιακές δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου βρέθηκαν στη διαδικασία και το ενδιαφέρον ήταν εξ αρχής μεγάλο.



Όσες ομάδες αναμετρήθηκαν στη φάση των ομίλων, δεν μπορούσαν να τεθούν ξανά αντιμέτωπες, ενώ διασταύρωση δεν μπορούσε να γίνει ούτε μεταξύ συλλόγων από την ίδια χώρα. Όλες οι ομάδες που τερμάτισαν στην πρώτη θέση του ομίλου τους μπήκαν στην κληρωτίδα ως ισχυρές και θα δώσουν εκτός έδρας τον πρώτο αγώνα, με τη ρεβάνς να γίνονται στο γήπεδό τους.



Τα πρώτα ματς της φάσης των «16» είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν 16, 17 και 23, 24 Φεβρουαρίου, ενώ οι ρεβάνς για 9, 10 και 16, 17 Μαρτίου 2021. Η κλήρωση για όλο το υπόλοιπο μονοπάτι μέχρι τον τελικό, αρχής γενομένης από τους «8», θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαρτίου. Τα πρώτα ματς των προημιτελικών θα διεξαχθούν 6, 7 Απριλίου και οι ρεβάνς 13, 14 του ίδιου μήνα.



Τα πρώτα ματς των ημιτελικών -εάν όλα πάνε βάσει πλάνου- θα διεξαχθούν 27, 28 Απριλίου και οι ρεβάνς 4, 5 Μαΐου. Όσο για τον τελικό, πρόκειται να διεξαχθεί στις 29 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Κωνσταντινούπολης.



Αναλυτικά τα ζευγάρια των «16»:



Γκλάντμπαχ - Μάντσεστερ Σίτι



Λάτσιο - Μπάγερν Μονάχου



Ατλέτικο Μαδρίτης - Τσέλσι



Λειψία - Λίβερπουλ



Πόρτο - Γιουβέντους



Μπαρτσελόνα - Παρί Ζεν Ζερμέν



Σεβίλλη - Ντόρτμουντ



Αταλάντα - Ρεάλ Μαδρίτης

Round of 16 draw



Which tie are you most excited for? #UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/M6AqMYTygN