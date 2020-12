Αποσύρεται από το μπάσκετ ο Σοφοκλής Σχαρτσιανίτης

Πριν από δύο μήνες, ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης είχε ενημερώσει πως πιθανότατα δεν θα ξαναφορούσε τα αθλητικά του για να παίξει σε επαγγελματικό επίπεδο.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο Sport 5 του Ισραήλ την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, ο "Big Sofo" έγραψε επισήμως τον επίλογο της σπουδαίας καριέρας του.

"Με την κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο με τον κορονοϊό και το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο πρωτάθλημα, αποφάσισα να σταματήσω, αποφάσισα να αποσυρθώ" ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο 35χρονος Έλληνας σέντερ έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με την μεγαλύτερη νίκη της Εθνικής μπάσκετ, κόντρα στις ΗΠΑ το 2006.

