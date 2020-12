Η αγκαλιά Μέσι και Ρονάλντο. Η στιγμή που όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι περιμέναν

Ήταν το στιγμιότυπο που περίμεναν όλοι να δουν και οι δύο κορυφαίοι σύγχρονοι ποδοσφαιριστές μας έκαναν τη χάρη στο περιθώριο της αναμέτρησης του Champions League

Στα 15 χρόνια που κυριαρχούν ποτέ ο ένας δεν κατηγόρησε τον άλλον και πάντα οι αναφορές τους έκρυβαν σεβασμό...

Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο, αντίπαλοι για πρώτη φορά μετά από 994 ημέρες είχαν μια θερμή αγκαλιά λίγο πριν την έναρξη του αγώνα Μπαρτσελόνα-Γιουβέντους...

Μια αγκαλιά που έκανε τους ποδοσφαιρόφιλους όλου του κόσμου να χαμογελάσουν...

Someday I will be able to boast to my children that I lived in the time of Leo Messi and Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/oLX3gv6fv2