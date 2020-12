Απίστευτο σκηνικό στο Παρί Σεν Ζερμέν - Μπασάκσεχιρ. Γιατί με είπες νέγρο;

Η 8η Δεκεμβρίου 2020 είναι ιστορική μέρα -και όχι για καλό λόγο- για το Champions League και την UEFA, αφού είδαμε ομάδα να αποχωρεί από αγώνα της κορυφαίας διοργάνωσης λόγω ρατσιστικής επίθεσης από διαιτητή!

Συγκεκριμένα, στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης στο Παρίσι, η Μπασάκσεχιρ έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Παρί Σεν Ζερμέν, επειδή ο βοηθός προπονητή, Πιερ Γκουεμπό, ο οποίος αποβλήθηκε, φώναζε σε έξαλλη κατάσταση ότι ο 4ος διαιτητής τον αποκάλεσε «νέγρο»!

Ο βοηθός προπονητή της τουρκικής ομάδας, Πιερ Γουεμπό, εξοργίστηκε υποστηρίζοντας πως τον αποκάλεσαν "νέγρο".



Οι άνθρωποι της Μπασακσεχίρ κατηγόρησαν ακολούθως τον 4ο διαιτητή Sebastian Colţescu, πως εκείνος απηύθυνε ρατσιστικό χαρακτηρισμό στον Πιερ Γουεμπό και κατόπιν τον απέβαλε.



Ο παίκτης της Μπασακσεχίρ, Ντεμπά Μπα, πλησίασε τους παίκτες της Παρί για να τους εξηγήσει τι συνέβη και ήταν κι αυτός σε έξαλλη κατάσταση. Εμπαπέ και Νεϊμάρ έδειξαν να καταλαβαίνουν απόλυτα και πήραν το μέρος τους.



Ο Γουεμπό ήταν ασυγκράτητος και φώναζε στον Colţescu από τη Ρουμανία: "Why you said negro?;". Δηλαδή: "Γιατί με είπες νέγρο;".



Στον αγωνιστικό χώρο κατέβηκε ο τεχνικός διευθυντής της Παρί, Λεονάρντο, και λίγο αργότερα και ο ιδιοκτήτης της γαλλικής ομάδας, Νασέρ Αλ Κελαϊφί.

Εχει ενδιαφέρον, φυσικά, να δούμε πώς θα συνεχιστεί η βραδιά στο Παρίσι και ποια θα είναι η αντίδραση της UEFA σε όλα αυτά.

Demba Ba responding to what was said by the fourth official in PSG vs Basaksehir. #Notoracism

pic.twitter.com/wOJlCar8yo — Watch LFC (@Watch_LFC) December 8, 2020

4th official being accused of racism by both sets of players in PSG vs Istanbul Basaksehir, players walk off the pitch #PSGIBFK #PSG pic.twitter.com/72gRiHENTR — ... (@Mr_Barsey) December 8, 2020