Πέθανε ο θρυλικός τερματοφύλακας της Λίβερπουλ Ρέι Κλέμενς

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 72 ετών άφησε ο θρυλικός τερματοφύλακας της Λίβερπουλ Ρέι Κλέμενς.

Ο Ρέι Κλέμενς γεννήθηκε στις 5 Αυγούστου του 1948, στην παραθαλάσσια πολή Σκέγκενς, στο κέντρο της ανατολικής Αγγλίας.

Σε ηλικία 56 ετών προσβλήθηκε από καρκίνο του προστάτη, όπως ανακοίνωσε το γραφείο Τύπου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας.

Τα νέα που έχω από τους γιατρούς είναι πολύ θετικά Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται αν προσέξω. Το μόνο που θέλω τώρα είναι να ακολουθήσω τις συμβουλές τους για να θεραπευτώ και να επιστρέψω στην δουλειά μου το συντομότερο δυνατό», ήταν το πρώτο σχόλιο τότε για την κατάσταση της υγείας του.

Το Who is who



Ημερομηνία γέννησης: 05/08/1948

Συμμετοχές στο πρωτάθλημα: 656

Παλμαρέ: 3 Κύπελλα πρωταθλητριών: 1976/77, 1977/78, 1980/81

2 Κύπελλα ΟΥΕΦΑ: 1972/73, 1975/76

5 Πρωταθλήματα Αγγλίας: 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80

1 Κύπελλο Αγγλίας: 1973/74

1 Λιγκ Καπ: 1980/81

Διεθνείς συμμετοχές: 61

Ομάδες που αγωνίστηκε: Σκάνθορπ, Τότεναμ & Λίβερπουλ