Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η ζωή του Greek Freak γίνεται ταινία

Ταινία με θέμα τα δύσκολα χρόνια που πέρασε η οικογένεια Αντετοκούνμπο μέχρι τον δρόμο προς την απόλυτη επιτυχία και αναγνώριση με την συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς και το NBA, ετοιμάζει να κάνει η Disney.

Η διάσημη εταιρεία παραγωγής ταινιών έχει ανακοινώσει εδώ και καιρό τις προθέσεις της για τη μεταφορά της ζωής της οικογένειας Αντετοκούνμπο και όπως έκανε γνωστό ο «Greek Freak» έχει ήδη ξεκινήσει το καστ.

Ο Γιάννης ήδη κάνει τις προεργασίες και με ανάρτηση του στα social media, έδειξε πως ψάχνει τον ηθοποιό που θα υποδυθεί εκείνον και τον αδερφό του, Θανάση στην ταινία.

Όπως τόνισε ο «Greek Freak» δεν χρειάζεται… εμπειρία, απλά λίγη… γνώση από μπάσκετ.

«Η Disney θα κάνει ταινία βασισμένη στην ιστορία της οικογένειας μου και ψάχνουν για ηθοποιούς που θα υποδυθούν εμενα και τον αδερφό μου, Θανάση σε παιδική ηλικία. Δεν χρειάζεται εμπειρία. Βοηθάει αν μοιάζεις με τα όμορφα αγόρια των φωτογραφιών παρακάτω και αν είχατε εμπειρία από μπάσκετ. Διαδώστε το», έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Disney is making a movie based on my family’s story and they are searching for actors to play me and my brother, Thanasis, in our younger days. No experience necessary! It helps if you resemble the handsome boys pictured below and have some basketball experience. SPREAD THE WORD!