Τα δώρα του Αντετοκούνμπο στον Τσιτσιπά

Ξεχωριστή είναι η σχέση που έχουν δημιουργήσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Οι δύο κορυφαίοι Ελληνες αθλητές, οι οποίοι διαπρέπουν εκτός συνόρων, έχουν αναπτύξει μια δυνατή φιλία το τελευταίο διάστημα καθώς μεταξύ τους υπάρχει αλληλοεκτίμηση. Πρόσφατα οι δυο τους μοιράστηκαν όμορφες στιγμές από την κοινή βραδινή έξοδό τους στην Αθήνα μαζί με τον πρωταθλητή του επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλή, ενώ τις επόμενες ημέρες αντάλλαξαν δώρα και φιλοφρονήσεις, όπως δημοσιοποίησαν στα social media.

Αντετοκούνμπο και Τσιτσιπάς «ανέβασαν» στους προσωπικούς λογαριασμούς που διατηρούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ιδιαίτερα δώρα που έκανε ο Eλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς και δύο συνεχόμενες σεζόν MVP στο ΝΒΑ, στον κορυφαίο Eλληνα τενίστα, νο.5 στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Giannis χάρισε στον Στέφανο ένα ζευγάρι παπούτσια από τη σειρά που λανσάρει και μία υπογεγραμμένη φανέλα των Μπακς με την εξής αφιέρωση: «Το μεγαλείο είναι αποστολή ζωής. Να είσαι τέλειος», ενώ παρότρυνε τον Τσιτσιπά να προσπαθεί κάθε ημέρα. Από την πλευρά του, ο κορυφαίος τενίστας απάντησε με χιούμορ: «Αφησέ τα αυτά, δώσε μου μερικές από τις ικανότητές σου»...

Forget all these stuff, give me some of your skills @Giannis_An34!



