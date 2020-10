Champions League LIVE: Ολυμπιακός - Μαρσέιγ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μαρσέιγ για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League

Βγήκαν για ζέσταμα οι παίκτες του Ολυμπιακού.

Παίκτες όπως οι Βινάγκρε, Μπα, Σισέ, Εμβιλά, Πέπε, Βρουσάι, Ντρέγκερ και Χασάν δεν έχουν παίξει στο Champions League. Αν χρησιμοποιηθούν θα κάνουν ντεμπούτο.

21:2Άδειο το "Γ. Καραϊσκάκης" μετά την κυβερνητική απόφαση να γίνει ο αγώνας χωρίς θεατές.

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ιταλός Ντενιέλε Ορσάτο.

Οι παίκτες της Μαρσέιγ έχουν ήδη βγει για ζέσταμα.

Εκτός έμεινε για τον Ολυμπιακό ο Μαντί Καμαρά, ο οποίος προσβλήθηκε από κορονοϊό.

Στον πάγκο της Μαρσέιγ βρίσκονται οι: Ngapandouentnbu, Μπαλέρντι, Στρότμαν, Ράντονιτς, Λουίς Ενρίκε, Πελέ, Κουζάνς, Άκε, Ναγκατόμο, Ζερμέν, Περίν.

Δείτε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού σε διάταξη:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Μαρσέιγ! / Our line-up for today’s match against @OM_Officiel ! #Olympiacos #UCL #OLYOM #Football #LineUp @ChampionsLeague pic.twitter.com/1T9Tdwlbq0