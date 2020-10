Λεμπρόν: Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει

Ο Λεμπρόν Τζέιμς επικοινώνησε με την μητέρα του μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και της είπε ότι θα συνεχίσει να την κάνει περήφανη.

Ο «Βασιλιάς» κατέκτησε το τέταρτο πρωτάθλημα της καριέρας του, ενώ έγινε ένας από τους ελάχιστους που έχουν πάρει δαχτυλίδι με τρεις ομάδες και στο FaceTime με την μητέρα του τόνισε ότι δεν υπάρχει τίποτα να τον σταματήσει.

«Όλα όσα πέρασες, όλα όσα έχω δει, δεν υπάρχει τίποτα να με σταματήσει. Ελπίζω να συνεχίσω να σε κάνω περήφανη μαμά».

LeBron James FaceTimes his mother Gloria after winning his fourth title: “Everything that you had been through, everything that I had seen, there’s nothing that can stop me. I hope I continue to make you proud, Mom.” pic.twitter.com/4WfiDbwslW