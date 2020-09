Τρομακτικό ατύχημα για την Αμερικανίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια της ποδηλασίας δρόμου

Η 23χρονη Κλόε Ντάιγκερτ τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι όταν χτύπησε με το ποδήλατό της στις προστατευτικές μπάρες και έπεσε κάτω από αυτές.

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε με ελικόπτερο η 23χρονη παγκόσμια πρωταθλήτρια στην ποδηλασία δρόμου, Κλόι Ντάιγκερτ, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στην Ιταλία.

Η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος της ατομικής χρονομέτρησης, ήταν στα μισά της διαδρομής στην πίστα της Ίμολαμ όταν σε μια στροφή έχασε τον έλεγχο και έπεσε με δύναμη πάνω στην προστατευτική μπάρα και έπειτα κάτω από αυτή με το ποδήλατό της.

Η Ντάιγκερτ υπέστη ένα πολύ μεγάλο σκίσιμο στο πόδι της με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο της Μπολόνια.

«Ανησύχησαν όλοι γιατί το σκίσιμο ήταν βαθύ στο πόδι της, στο σημείο που χτύπησε με την μπάρα. Είναι τρομακτικό και φρικτό, η αποθεραπεία για την Κλόε θα είναι δύσκολη» είπε η προπονήτρια της, Κριστίν Άρμστρονγκ.

Η Ντάιγκερτ ήταν σε πολύ καλό δρόμο στο να υπερασπιστεί τον παγκόσμιο τίτλο της, τον οποίο κέρδισε πέρυσι στο Γιόρκσαιρ, μέχρι να τραυματιστεί.

*ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ!*

I remember thinking what if I can get my bike can I still win? The first thing I remember was asking @JimMiller_time if I was done.. Then I looked down and saw my leg.



Thank you for all the well wishes



I’ll be back pic.twitter.com/UvJ8AnfIne