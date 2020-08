Λιονέλ Μέσι: Τα φαβορί για την επόμενη ομάδα του Αργεντινού σούπερ σταρ

Ενώ απελπισία και άγχος κυριαρχούν στη Βαρκελώνη, μετά την ανακοίνωση αποχαιρετισμού από τον Λιονέλ Μέσι, στον υπόλοιπο κόσμο κάποιοι άρχισαν να κάνουν -τα μέχρι χθες- απαγορευμένα όνειρα.

Σίγουρα κάθε προπονητής και κάθε πρόεδρος θα ήθελε τον Αργεντινό σούπερ σταρ στην ομάδα του, όμως ελάχιστοι είναι οι σύλλογοι που θα μπορούσαν να αντέξουν το οικονομικό βάρος του.

Οι Βρετανοί μπουκμέικερς δεν έχασαν... χρόνο για να δώσουν τα δικά τους ποσοστά, σχετικά με τον επόμενο «σταθμό» στην καριέρα του Μέσι.

Σύμφωνα με τα κορυφαία πρακτορεία στοιχημάτων, ο πιο πιθανός προορισμός για τον Λιονέλ Μέσι αυτή την στιγμή είναι η Μάντσεστερ Σίτι που παίζεται στο 2.5. Παρί Σεν Ζερμέν και Ίντερ ακολουθούν στενά (δίνονται στο 4), ενώ η Γιουβέντους του Κριστιάνο Ρονάλντο (αναφέρεται στο 5) βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Ακριβώς πιο πίσω είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (7,5), ενώ οποιαδήποτε άλλη υπόθεση είναι πιο μακριά: από το MLS (13) έως τη Λίβερπουλ (15) και την Νιούελς Ολντ Μπόις (στο 26, όπως οι άλλοι σύλλογοι από την Αργεντινή). Οι επιλογές της Μπάγερν (36) και της Τσέλσι (51) είναι ακόμη πιο... απίθανες, ενώ η υπόθεση να ντυθεί ο Μέσι με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης δίνεται 1 προς 151.

Lionel Messi is actually leaving Barcelona. This is a whole other level of pain. I'm not ready for this.#MessiLeavingBarca pic.twitter.com/3hwAsQT7yE