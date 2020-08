Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Μπάγερν Μονάχου - Νίκησε την Παρί στον τελικό του Champions League

Η Μπάγερν Μονάχου είναι ξανά στον θρόνο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, χάρη στο γκολ ενός πρώην παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν.



Βρυξέλλες, Παρίσι, Γλασκώβη, Μιλάνο, Λονδίνο, Λισαβόνα! Επτά χρόνια μετά το θρίαμβο επί της Ντόρτμουντ, η Μπάγερν είναι ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης, η πρώτη στα χρόνια του κορονοϊού, πιάνοντας στις κατακτήσεις τη Λίβερπουλ και ολοκληρώνοντας με τρεμπλ τη φετινή σεζόν, η οποία αποδείχθηκε τέλεια για τους Βαυαρούς του Χάνσι Φλικ, αφού έγιναν και η πρώτη ομάδα που κατέκτησε το Champions League έχοντας μόνο νίκες! Εξαιρετικά δύσκολο ως αδύνατο, επομένως, να αμφισβητήσει κανείς την ανωτερότητα των Γερμανών που... κέρασαν πίκρα την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία στην 50ή επέτειο από το πρώτο της παιχνίδι, «έγραψε» την παρθενική της συμμετοχή σε τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης.



Ευκαιρίες οι Γάλλοι, αλλά...



Ο τελικός άρχισε όπως αναμενόταν. Με την Μπάγερν, δηλαδή, να πρεσάρει ψηλά και να παίρνει την κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως να καταφέρει, σε αντίθεση με τα προηγούμενα παιχνίδια της, να σκοράρει νωρίς. Αντιθέτως, η Παρί θα μπορούσε να τα καταφέρει στο 18', όταν ο Νεϊμάρ βρέθηκε απέναντι από τον Νόιερ, αλλά ο Γερμανός απέκρουσε με χέρια και πόδια. Λίγα λεπτά μετά, στο 22', οι Βαυαροί απάντησαν στις ευκαιρίες και έφτασαν ακόμη πιο κοντά στο γκολ, αλλά η μπάλα πήγε στο κάθετο δοκάρι του Νάβας μετά το γυριστό σουτ του Λεβαντόφσκι.



Στην αμέσως επόμενη φάση, σε έναν τελικό που είχε καλό ρυθμό και ήταν ανοιχτό παιχνίδι, ο Ντι Μαρία μπορούσε να δώσει το προβάδισμα στους Γάλλους αλλά αστόχησε σουτάροντας με το δεξί εντός περιοχής και στο 25' ο Χάνσκι Φλικ αναγκάστηκε να κάνει νωρίς-νωρίς την πρώτη του αλλαγή, αφού ο Μπόατενγκ δεν μπορούσε να συνεχίσει και άφησε τη θέση του στον Ζίλε. Κάπου εκεί και για ένα 10λεπτο ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε κάπως, αλλά στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους... ανέβηκε η ένταση και τα νεύρα.



Οχι από την πλευρά της Παρί για τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Μπαπέ στο 45', όταν από πολύ καλή θέση πλάσαρε αδύναμα πάνω στον Νόιερ, αλλά από την Μπάγερν δευτερόλεπτα αργότερα επειδή ζήτησε πέναλτι σε πτώση του Κομάν για σπρώξιμο του Κέρερ. Φάση που ήταν και η τελευταία του πρώτου ημιχρόνου, αφού αμέσως μετά ο Ιταλός διαιτητής Ορσάτο έστειλε τις ομάδες στα αποδυτήρια.



«Τιμωρός» Κομάν



Οταν επέστρεψαν από αυτά, οι Βαυαροί έδειξαν αποφασισμένοι να κλείσουν στο μισό γήπεδο τους Παριζιάνους και το έκαναν. Η ομάδα του Φλικ πρέσαρε πολύ, έκλεβε μπάλες, πίεζε και έψαχνε τον τρόπο για το γκολ, τον οποίο τελικά βρήκε στο 59': Σέντρα του Κίμιχ από δεξιά, κεφαλιά του Κομάν, η μπάλα στα δίχτυα και 0-1. Δύο λεπτά μετά, μάλιστα, ο Λεβαντόφσκι -σε παρόμοια φάση- πήγε να «καθαρίσει» τον τελικό αλλά ο Κιμπεμπέ πρόλαβε να κάνει την προβολή και να κρατήσει ζωντανή την Παρί. Οπως έγινε και στο 63' σε νέα φάση της Μπάγερν, ξανά με τον Κομάν, με τους Γάλλους να τα έχουν χαμένα...



Παρ' όλα αυτά, αφού μεσολάβησαν οι αλλαγές των προπονητών που διέκοψαν τον ρυθμό των Βαυαρών, οι Γάλλοι θα μπορούσαν να ισοφαρίσουν στο 70' με τον Μαρκίνιος, ο οποίος εκτός από στόπερ έγινε και... σκόρερ στα προηγούμενα ματς, αλλά ο Νόιερ είπε ξανά «όχι», διατηρώντας το 0-1.



Αποτέλεσμα που έμεινε ως το τέλος, με την Μπάγερν να ανεβαίνει στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά μετά το 2013 και για 6η στην ιστορία της!



Παρί Σεν Ζερμέν (Τόμας Τούχελ): Νάβας, Κέρερ, Τιάγκο Σίλβα, Κιμπέμπε, Μπερνάτ (80' Κουρζάβα), Μαρκίνιος, Ερέρα (72' Ντράξλερ), Παρέδες (65' Βεράτι), Ντι Μαρία (80' Τσούπο-Μοτίνγκ), Νεϊμάρ, Μπαπέ.



Μπάγερν Μονάχου (Χάνσι Φλικ): Νόιερ, Κίμιχ, Μπόατενγκ (25' Ζίλε), Αλάμπα, Ντέιβις, Γκορέτσκα, Τιάγκο (86' Τολισό), Κομάν (68' Πέρισιτς), Μίλερ, Γκνάμπρι (68' Κουτίνιο), Λεβαντόφσκι.

