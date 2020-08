Ελεύθερος αφέθηκε ο Χάρι Μαγκουάιρ - Ανατροπή στη υπόθεση της Μυκόνου, γιατί κατηγορείται

Ελεύθερος σύμφωνα με πληροφορίες αφέθηκε πριν λίγα λεπτά από την εισαγγελία της Σύρου ο Χάρι Μαγκουαιρ ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουναιντεντ.

Ο αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την άσκηση δίωξης σε βαθμό πλημμελήματος παραπέμφθηκε στο Τριμελές Πλημμελιοδικείο Σύρου με την αυτόφωρη διαδικασία πλην όμως η δίκη του αναβλήθηκε για την ερχόμενη Τρίτη, 25 Αυγούστου.

Μέχρι τότε ο Μαγκουάιρ και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι είναι ελεύθεροι και εφόσον έχουν διορίσει συνηγόρους που θα τους εκπροσωπήσουν στο δικαστήριο της Τρίτης μπορούν να φύγουν από την Ελλάδα.

Σε βάρος του 27χρονου και των δύο συγκατηγορουμένων ασκήθηκε ποινική δίωξη για σωματική βλάβη κατά συρροή κα εξύβριση κατά συρροή.

Επίσης κατά του Μαγκουάιρ και ενός φίλου του ασκήθηε ποινική δίωξη για το αδίκημα της δωροδοκίας υπαλλήλου κατά συρροή και για το αδίκημα της βίας κατά υπαλλήλου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι φυγαδεύτηκε από την πίσω πόρτα καθώς δεκάδες είναι τα ΜΜΕ που βρίσκονται στη Σύρο αυτή την ώρα.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων του MEGA, ο αρχηγός της αγγλικής ομάδας μπήκε στον καβγά όταν από την παρέα των συμπατριωτών του κάποιος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στην αδερφή του και την χαράκωσε.

Μετά την επέμβαση των αστυνομικών και ενώ οδηγήθηκε στο τμήμα, ο Μαγκουάιρ -σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του MEGA- ρώτησε ποιο θα έπρεπε να είναι το ποσό (πέναλτι) που θα έπρεπε να πληρώσει, όπως συμβαίνει στην Αγγλία σε ανάλογα περιστατικά. Το γεγονός αυτό θεωρήθηκε ως απόπειρα χρηματισμού αστυνομικών και οδήγησε σε περαιτέρω εμπλοκή.

Την είδηση μετέδωσε δημοσιογράφος του Sky News

Harry Maguire’s lawyer tells me he is a free man “for now.” He will be allowed to return to England.