MotoGP: Τρομακτικό ατύχημα στην Αυστρία ‑ Παρά τρίχα γλίτωσε ο Βαλεντίνο Ρόσι

Από ένα τρομακτικό ατύχημα με δύο αναβάτες να συγκρούονται και τις μοτοσικλέτες τους να περνάνε σχεδόν ξυστά από άλλους συναθλητές τους - ανάμεσά τους και ο μεγάλος Βαλεντίνο Ρόσι - σημαδεύτηκε το MotoGP της Αυστρίας.

Το ατύχημα σημειώθηκε είκοσι γύρους πριν την καρό σημαία όταν ο Ζοάν Ζαρκό συγκρούστηκε με τον Φράνκο Μορμπιντέλι.

Η σύγκρουση έγινε την στιγμή που ο Ζαρκό επιχείρησε να προσπεράσει τον Μορμπιντέλι με τις μηχανές τους να έρχονται σε επαφή.

Η μια από τις μοτοσικλέτες εκσφενδονίστηκε, περνώντας κάθετα την πίστα σε ένα σημείο στο οποίο οι υπόλοιποι οδηγοί έκαναν την στροφή, με τον Βαλεντίνο Ρόσι να βλέπει μια... ιπτάμενη μοτοσυκλέτα να περνά για εκατοστά δίπλα από το κεφάλι του

Για την ιστορία, το MotoGP της Αυστρίας ολοκληρώθηκε με τον Αντρέ Ντοβιτσιόζο να παίρνει τη νίκη και τον Βαλεντίνο Ρόσι να τερματίζει πέμπτος.

This is how close Valentino Rossi was to a potentially lethal collision. Wow. pic.twitter.com/vQcSx2rJBd