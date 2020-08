Συναγερμός στη Μπαρτσελόνα: Ποδοσφαιριστής θετικός στον κορονοϊό

Συναγερμός σήμανε στην Μπαρτσελόνα, καθώς εντοπίστηκε νέο κρούσμα κορονοϊού στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Αυτή τη φορά ήταν σειρά των «μπλαουγράνα» να ανακοινώσουν ότι ένας εκ των ποδοσφαιριστών της, βρέθηκε θετικός.

Πρόκειται για έναν από τους εννιά παίκτες που συμμετέχουν στην προετοιμασία ενόψει της νέας χρονιάς (Πέδρι, Τρινκάο, Φερνάντες, Τολιμπό, Βαγκέ, Αλενιά, Ραφίνια, Μιράντα, Οριόλ Μπουσκέτς), κυρίως δανεικοί που επέστρεψαν στην ομάδα.

Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής είναι ασυμπτωματικός και βρίσκεται ήδη σε καραντίνα στο σπίτι του.

One positive case of Covid-19 among the nine players starting the preseason. https://t.co/8wtNikt2mZ