Αρνητικός πρωταγωνιστής ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για την ομάδα του, καθώς αποβλήθηκε στην έναρξη της δεύτερης περιόδου του αγώνα με τους Ουίζαρντς, ύστερα από χτύπημα σε αντίπαλο. Ο Greek Freak, αποβλήθηκε καθώς μετά από μια λογομαχία με τον Μο Βάγκνερ, κουτούλησε τον αντίπαλό του, με αποτέλεσμα οι διαιτητές να τον στείλουν στα αποδυτήρια.





Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ελληνας άσος απολογήθηκε, ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι αν γυρνούσε το χρόνο πίσω δεν προέβαινε σ' αυτή την ενέργεια. «Είμαστε άνθρωποι, κάνουμε λάθη, καμιά φορά ξεφεύγουμε» είπε και πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι ήμουν απογοητευμένος με τη συμπεριφορά του Βάγκνερ. Μου ήρθαν όλα στο μυαλό. Ηταν η συνολική συμπεριφορά των αντιπάλων μου. Με παίζουν βρώμικα, με χτυπούν, πέφτουν πάνω μου με δύναμη, με κρατούν, ακούω και... διάφορα» εξήγησε ο Greek Freak προσπαθώντας να εξηγήσει το λόγο για τον οποίο ξέφυγε.

“I don’t think I was frustrated with Wagner. I think it was just the whole, like, buildup of dirty plays in my mind, you know, guys tripping me, guys falling in front of my feet, holding me, hitting me." pic.twitter.com/1iNSc5bdXe