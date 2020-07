Η κόντρα του Ενές Καντέρ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι γνωστή. Ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια, μετρά δεκάδες επεισόδια και απ' ότι φαίνεται δεν θα τελειώσει σύντομα, ειδικά από τη στιγμή που ο σέντερ των Μπόστον Σέλτικς τα βάζει συνεχώς μαζί του, με κάθε ευκαιρία. Το βράδυ της Πέμπτης (30/7) ο Καντέρ απηύδησε με τα μηνύματα μίσους που δέχεται, με αποτέλεσμα να δημοσιεύσει μερικά από αυτά για να δείξει στο κοινό του τι περνάει σε καθημερινή βάση.



"Είσαι π....νας γιος, θα πεθάνεις. Η εντολή για να σου κόψουμε το κεφάλι έχει δοθεί" έγραφε το πρώτο μήνυμα. "Θα σε σκοτώσω π...νας γιε. Έλληνα μπάσταρδε, π...νας γιε, θα σε μαχαιρώσω, θα σου δέσω τα χέρια στα πόδια και θα σε πετάξω στη θάλασσα" έγραφε το δεύτερο μήνυμα. "Θα πεθάνεις Ενές και θα πετάξουμε το πτώμα σου στα γουρούνια" έγραφε το τρίτο μήνυμα. "Θα σε σκοτώσω παλιόσκυλο. Ο Ερντογάν θα σε διαλύσει. Ο πρόεδρος θα κάνει ό,τι χρειάζεται, ηρέμησε π...νας γιε" έγραφε το τέταρτο μήνυμα.

Η απάντηση του Καντέρ; "Ο φασίστας Ερντογάν χρησιμοποιεί τους βλάκες του για να μου στέλνουν απειλητικά μηνύματα. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα χιλιάδες που λαμβάνω καθημερινά. Δεν θα σταματήσω μέχρι κάθε αθώα ψυχή να αποφυλακιστεί. Έχω μπει στο μυαλό σου τύρανε Ερντογάν και δεν πληρώνω και ενοίκιο".

Fascist Erdogan using his goons to keep sending me Death Threats.

This is ONLY some of the thousands of Death Threats I get every day.



I will NOT stop until every innocent soul in Turkish prisons is set free.



I’m in your head you tyrant @RTErdogan RENT FREE pic.twitter.com/yKN15cuzGI