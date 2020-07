Κλήρωση Champions League: Αυτά είναι τα ζευγάρια για το Final8

Ένα σούπερ τουρνουά γεμάτο ματσάρες αναμένεται να αποτελέσει το Final8 του Champions League, καθώς η κλήρωση της UEFA έβγαλε αναμετρήσεις “φωτιά” στο “δρόμο” για την κατάκτηση του τροπαίου.

Με τις Παρί Σεν Ζερμέν, Αταλάντα, Ατλέτικο Μαδρίτης και Λειψία να έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στο Final8 και τις Μάντσεστερ Σίτι, Μπάγερν Μονάχου, Λιόν και Μπαρτσελόνα να έχουν προβάδισμα ενόψει των ρεβάνς στους “16”, η κλήρωση του Champions League προανήγγειλε αμφίρροπα “ζευγάρια” για το Final8.

Τα “ζευγάρια” για το Final8 του Champions League

Προημιτελικά

Μάντσεστερ Σίτι ή Ρεάλ Μαδρίτης – Λιόν ή Γιουβέντους

Αταλάντα – Παρί Σεν Ζερμέν

Ατλέτικο Μαδρίτης – Λειψία

Νάπολι ή Μπαρτσελόνα – Τσέλσι ή Μπάγερν Μονάχου

Ημιτελικά

Μάντσεστερ Σίτι ή Ρεάλ Μαδρίτης – Λιόν ή Γιουβέντους εναντίον Νάπολι ή Μπαρτσελόνα – Τσέλσι ή Μπάγερν Μονάχου

Ατλέτικο Μαδρίτης – Λειψία εναντίον Αταλάντα – Παρί Σεν Ζερμέν

Τα πρώτα παιχνίδια στους “16” του Champions League

Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2

Τσέλσι – Μπάγερν 0-3

Λιόν – Γιουβέντους 1-0

Νάπολι – Μπαρτσελόνα 1-1

