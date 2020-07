Έκλεισαν οι εγκαταστάσεις των Μιλγουόκι Μπακς λόγω κορονοϊού

Οι Μιλγουόκι Μπακς έκλεισαν τις εγκαταστάσεις τους μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων των εξετάσεων για κορωνοϊό.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό εάν ένας παίκτης -ή πολλοί παίκτες- είναι θετικοί στην COVID-19. Το ESPN ανέφερε ότι η ομάδα έλαβε τα αποτελέσματα την Παρασκευή.

Το Μιλγουόκι είναι μία από τις πολλές ομάδες που έκλεισαν τις εγκαταστάσεις τους. Οι Μπρούκλιν Νετς, Ντένβερ Νάγκετς, Λος Αντζελες Κλίπερς και Μαϊάμι Χιτ έκλεισαν πρόσφατα τους χώρους προπόνησής τους λόγω θετικών αποτελεσμάτων COVID-19.

Σύμφωνα με το ESPN, οι Μπακς δεν θα ανοίξουν ξανά τις εγκαταστάσεις τους πριν ταξιδέψουν στο Ορλάντο της Φλόριντα. Η ομάδα αναμένεται να αναχωρήσει την Πέμπτη.

Το Μιλγουόκι, που έχει το καλύτερο ρεκόρ στο πρωτάθλημα (53-12) αντιμετωπίζει την Βοστώνη στις 31 Ιουλίου.

The Milwaukee Bucks have shut down the team’s practice facility after receiving results of a Friday round of coronavirus testing, sources tell ESPN. The team isn’t expected to reopen facility for workouts prior to the organization's traveling party leaving for Orlando Thursday.