Κύπελλο Ελλάδας : Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη ρεβάνς του 3-2 υπέρ του Δικεφάλου, με μεγάλο έπαθλο το εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Τζόλης παίζει από τα δεξιά και ο Λημνιός από αριστερά.

21:37

6'

Ο Άκπομ πιέζει τον Μπα, αλλά ο αμυντικός του Ολυμπιακού είχε βγει πρώτος στην μπάλα.

4'

Ωραία αλλαγή του Ελ Αραμπί αριστερά για τον Λοβέρα. Ο Αργεντινός περνά τον Τζόλη που έχει γυρίσει να τον μαρκάρει, αλλά δεν είναι καλή η σέντρα του.

21:35

4'

Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που οργανώνει τις πρώτες επιθέσεις.

21:34

3'

Ο Άκπομ χρησιμοποιεί το χέρι του για να κοντρολάρει την μπάλα.

2'

Μονομαχία του Μάτος με τον Λοβέρα. Ο Βραζιλιάνος κλωτσάει τον Αργεντινό.

1'

Ξεκίνησε το ματς στο Γ. Καραϊσκάκης.

21:31

Όλα έτοιμα για την έναρξη του ματς.

21:30

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Νίκου Αλέφαντου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

Ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ οδηγήθηκε στην παράταση.

20:56

Στον πάγκο του Ολυμπιακού οι: Τζολάκης, Φορτούνης, Καφού, Τοροσίδης, Σισέ, Γκασπάρ, Σουρλής, Ραντζέλοβιτς και Χασάν.

20:51

AVAR ο Ιορδάνης Απτόσογλου.

20:51

VAR είναι ο Ολλανδός, Πολ φαν Μπέκελ.

20:51

Ο Ματιέ Βαλμπουενά δεν είναι ούτε στην αποστολή του Ολυμπιακού. Κι ο Γάλλος δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις.

20:50

Τέταρτος είναι ο Τάσος Παπαπέτρου.

20:49

Βοηθοί οι συμπατριώτες του Σάντερ φαν Ρέκελ και Έρβιν Ζέινστρα.

20:49

Διαιτητής είναι ο Ολλανδός. Μπιέρν Κάιπερς.

Αναπληρωματικοί είναι οι: Ζίβκοβιτς, Ροντρίγκο, Μιχάι, Μιχαηλίδης, Τσιγγάρας, Μπίσεσβαρ, Στοχ, Λάμπρου, Σβιντέρσκι.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Ίνγκασον, Γιαννούλης, Εσίτι, Μαουρίσιο, Ελ Καντουρί, Λημνιός, Τζόλης, Άκπομ.

Βασικός ο 18χρονος, Χρήστος Τζόλης, ο οποίος είχε σκοράρει στην εντός έδρας νίκη (3-1) επί του ΟΦΗ για την τρίτη αγωνιστική των playoffs της Super League 1.

Εκτός 20άδας οι Βιεϊρίνια και Δημήτρης Πέλκας οι οποίοι έτσι κι αλλιώς ήταν εξαιρετικά δύσκολο να προλάβουν την αναμέτρηση καθώς δεν είχαν ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις.

20:45

Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί σε σχηματισμό 4-3-3 και με τους: Σα, Ομάρ, Σεμέδο, Μπα, Τσιμίκα, Μπουχαλάκη, Καμαρά, Γκιγέρμε, Λοβέρα, Μασούρα, Ελ Αραμπί.

20:44

Ας δούμε τις ενδεκάδες των δυο ομάδων.

