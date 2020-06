Euroleague 2020-21: Το πρόγραμμα της επόμενης σεζόν

Η Euroleague πραγματοποίησε την κλήρωση της νέας σεζόν.

Μπορεί ακόμα να είναι Ιούνιος, μπορεί ακόμα να μην έχουν ξεκινήσει κανονικά οι μεταγραφές, μπορεί ακόμα οι ομάδες να είναι σε… εμβρυακό στάδιο, αλλά έχει ήδη αρχίζει και μυρίζει… μπάσκετ.

Η Euroleague πραγματοποίησε την κλήρωση για την νέα σεζόν και ανακοίνωσε το β με το ενδιαφέρον στις δύο Ελληνικές ομάδες να είναι ιδιαιτέρως έντονο.

Από τη μία το πολύ δύσκολο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, που καλείται να δώσει 4 εκτός έδρας παιχνίδια στις 6 πρώτες αγωνιστικές (και το ένα εκ των δύο εντός να είναι το «αιώνιο» ντέρμπι) και από την άλλη ο Ολυμπιακός που στα 8 πρώτα ματς τα πέντε θα τα δώσει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πρόγραμμα… παραγγελία.

Euroleague: Στις 9 Οκτωβρίου το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το πρόγραμμα

Turkish Airlines EuroLeague fans, it's time to mark your calendars!#GameON