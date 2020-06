Κυπελλούχος Ιταλίας η Νάπολι στα πέναλτι με Γιουβέντους

Το πρώτο ποδοσφαιρικό τρόπαιο στην εποχή του κορονοϊού βάφτηκε γαλάζιο στα χρώματα της Νάπολι!

Οι Παρτενοπέι, του Κώστα Μανωλά και του Ορέστη Καρνέζη (έμειναν στον πάγκο), μολονότι ήταν το αουτσάιντερ στη μάχη με τη Γιουβέντους στον τελικό του Coppa Italia, ήταν ανώτεροι καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και δίκαια πανηγύρισαν το έκτο Κύπελλο στην ιστορία τους απέναντι στην πολυνίκη του θεσμού με 13 κατακτήσεις. Μάλιστα η Νάπολι είχε επικρατήσει της Γιούβε και στον προηγούμενο τελικό που είχαν τεθεί αντιμέτωπες το 2012 με 2-0, ενώ το τελευταίο της Κύπελλο το σήκωσε το 2014.



Τούτη τη φορά ωστόσο, η ομάδα του Ιβάν Τζενάρο Γκατούζο, ο οποίος κατέκτησε τον πρώτο major τίτλο της καριέρας του ως προπονητής, δεν καθάρισε το ματς στα 90 λεπτά (0-0) αλλά χρειάστηκε η διαδικασία των πέναλτι (καθώς λόγω των συνθηκών του κορονοϊού καταργήθηκε η παράταση). Εκεί η Νάπολι ήταν πολύ πιο ψύχραιμη και πολύ πιο εύστοχη από τη Γιουβέντους που αστόχησε στα δύο πρώτα πέναλτι. Οι παίκτες της Νάπολι ήταν αλάνθαστοι και εν τέλει επικράτησαν 4-2 και σήκωσαν το τρόπαιο που απονεμήθηκε μαζί με τα μετάλλια με διαδικασίες... self service (τα μοίρασαν τα αφεντικά των δύο ομάδων Ντε Λαουρέντις και Ανιέλι!) και βεβαίως δίχως την παρουσία κόσμου στις εξέδρες, αν και η τηλεοπτική παραγωγή φρόντισε να... γεμίσει το γήπεδο με ένα εντυπωσιακό κινούμενο γραφικό.



Η Νάπολι ήταν ανώτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του τελικού έχοντας τις πιο κλασικές φάσεις για να σκοράρει, εν αντιθέσει προς τη Γιουβέντους που είχε την κατοχή της μπάλας δίχως όμως να απειλήσει σημαντικά. Μάλιστα οι Μπιανκονέρι αν δεν είχαν τον αειθαλή Μπουφόν σε εξαιρετική βραδιά θα αντιμετώπιζαν πολύ πιο σοβαρά προβλήματα.



Ιδίως στο α' ημίχρονο οι Ναπολιτάνοι απείλησαν τουλάχιστον σε τρεις περιπτώσεις: στο 24' με εκτέλεση φάουλ του Ινσίνιε που τράνταξε το δοκάρι, στο 40' και στο 42' πάλι με τον Ινσίνιε (στη μία έκανε τρομερή επέμβαση ο Μπουφόν) και στο 41' με τον Ντέμε που νικήθηκε ξανά από τον θρυλικό γκολκίπερ.



Στο β' ημίχρονο η εικόνα του ματς δεν άλλαξε και πολύ με την Νάπολι να φτάνει πιο κοντά στο γκολ, με τον Μίλικ στο 72', με τον Ινσίνιε στο 84' και κυρίως με τον Μακσίμοβιτς και τον Ελμάς στις καθυστερήσεις, εκεί όπου η μεγάλη κλάση του Μπουφόν στέρησε από τον πρώτο τον νικητήριο τέρμα αλλά και η τύχη από τον δεύτερο να χριστεί σκόρερ καθώς η μπάλα προσέκρουσε στο δοκάρι και απομακρύνθηκε. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 0-0 και ο τελικός κρίθηκε στα πέναλτι.





Νάπολι (Γκατούζο): Μέρετ, Ντι Λορέντζο, Μακσίμοβιτς, Κουλιμπαλί, Μάριο Ρουί, Ντέμε, Φαμπιάν Ρουίθ (80’ Αλαν), Ζιελίνσκι (88’ Ελμάς), Καγιεχόν (67’ Πολιτάνο), Ινσίνιε, Μέρτενς (67’ Μίλικ).



Γιουβέντους (Σάρι): Μπουφόν, Κουαδράδο (85’ Ράμσεϊ), Μπονούτσι, Ντε Λιχτ, Αλεξ Σάντρο, Πιάνιτς (74’ Μπερναρντέσκι), Μπετανκούρ, Ματουιντί, Ντάγκλας Κόστα (65’ Ντανίλο), Ντιμπάλα, Ρονάλντο.

Watching Napoli vs Juventus in the Cup Final of Italy. Love the fan graphics in the stands!