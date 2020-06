Αν θέλεις πολύ να δεις την ομάδα σου να παίζει μπορείς να το καταφέρεις με ένα ...

Στην αναμέτρηση της Βίσλα Πλοκ με αντίπαλο την Σλασκ Βρότσλαβ δεν άνοιξαν οι θύρες, ούτε τυπώθηκαν εισιτήρια καθώς στην Πολωνία, όπως και στην Ελλάδα, οι αναμετρήσεις γίνονται κεκλεισμένων των θυρών. Παρ' όλα αυτά, η αναμέτρηση είχε ένα θεατή. Ένας φίλος της Σλασκ νοίκιασε γερανό, τον πάρκαρε πίσω από μια από τις κερκίδες του γηπέδου όπου διεξήχθη η αναμέτρηση, και όντας ανεβασμένος σε αυτόν, παρακολούθησε την αγαπημένη του ομάδα. Όπως ήταν φυσικό, η εικόνα αυτή έγινε αμέσως viral και ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο.



Η ιδέα του Πολωνού φιλάθλου όμως δεν είναι πρωτότυπη, καθώς την ίδια είχε είχαν, και υλοποίησαν, δυο φίλοι του ΠΑΟΚ, τον Δεκέμβριο του 1999(!). Ο «Δικέφαλος του βορρά» είχε υποδεχθεί την Ξάνθη, την οποία και νίκησε με 5-0 υπό το βλέμμα του Ντούσαν Μπάγεβιτς που είχε συμφωνήσει να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Η αναμέτρηση έγινε κεκλεισμένων των θυρών και οι δυο φίλοι του ΠΑΟΚ αρχικά τοποθέτησαν τον γερανό πίσω από τις θύρες 5-6, ενώ στη συνέχεια αναγκάστηκαν να τον μετακινήσουν πίσω από τη θύρα 4...

Check out this football fan in Poland who just had to watch his team Slask Wroclaw play one way or another.



A* for effort pic.twitter.com/ZpHKm2kZod