Ο Ράτζα αποκάλυψε ότι τσακώθηκε με τον Ντράζεν Πέτροβιτς ένα βράδυ πριν το δυστύχημα

Με αφορμή το ντοκιμαντέρ για τους Σικάγο Μπουλς, The Last Dance που παρακολούθησε ο Ντίνο Ράτζα, σημείωσε στον λογαριασμό του στο Facebook, για τον πρώην συμπαίκτη του, Ντράζεν Πέτροβιτς:



«Είναι δύσκολο να γράψεις κάτι για τον Ντράζεν που δεν έχει ήδη γραφτεί. Όμως, αφού παρακολούθησα το «The Last Dance«, έχω να κάνω μία σύγκριση. Δεν θα μιλήσω για το τα αγωνιστικά προσόντα, επειδή δεν έχει σημασία με αυτή την κατάσταση.

Μόνο για το μυαλό τους. Ό,τι ήταν στο μυαλό του Τζόρνταν, ήταν και στου Ντράζεν. Ολόιδιο. Γι’ αυτό ήταν, ό,τι ήταν. Νικητής,πάνω από όλα. Παιχνίδια χανονταν, πρωταθλήματα, τίτλοι, αλλά ήταν στο μυαλό τους να μην παραδίδονται και αυτό τους έσπρωχνε μπροστά, χωρίς συμβιβασμούς.



Από εκείνον έμαθα επίσης πολλά και αντέγραφα ασυνείδητα. Και τώρα θα επιβεβαιώσω κάτι που λίγοι ξέρουν. Το τελευταίο ματς του Ντράζεν ήταν ενάντια στη Σλοβενία, στην Πολωνία. Εντελώς αδιάφορο, γιατί είχαμε προκριθεί στο Ευρωπαϊκο Πρωτάθλημα.



Κανείς δεν χρειαζόταν να παίξει. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν ποτέ επιλογή για εκείνον. Και φυσικά, στο τέλος ηττηθήκαμε και τσακωθήκαμε για κάποιον ανόητο λόγο. Ποιος δεν πάσαρε σε ποιον, ποιος δεν έκανε μπλοκ-άουτ.



Την επόμενη ημέρα ακολούθησε αυτό το καταραμένο ταξίδι. Το ίδιο πρωί, εγώ, αυτός και ο Στόικο (σ.σ Βράνκοβιτς) καθόμασταν σε μία καφετέρια. Είπε στον Στόικο να μου πει ότι είμαι ανόητος και είπα στον Στόικο να του πει το ίδιο πράγμα.



Δεν έχει σημασία τι παίζεις,σημαντικό ή όχι, πάντα πρέπει να δίνεις το 100%. Αυτός είναι ο λόγος που ο Ντράζεν ήταν σπουδαίος ηγέτης».