Μήνυμα ΛεΜπρόν Τζέιμς για την δολοφονία Φλόιντ. Γιατί η Αμερική δεν μας αγαπάει;

Γιατί η Αμερική δεν μας αγαπάει; Με αυτό το μήνυμα ο κορυφαίος παίκτης του NBA ΛεΜπρόν Τζέιμς στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στην πολιτεία για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.



Ο ΛεΜπρόν έχει πάρει ανοιχτά θέση για το περιστατικό, όπως έχουν κάνει και άλλοι αθλητές.



Σε προηγούμενη ανάρτησή του είχε ανεβάσει σχόλιο του τηλεοπτικού παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ.





Ο Κίμελ αναφέρει πως αν δεν υπήρχε το βίντεο δεν θα υπήρχαν καν διώξεις όπως έχει συμβεί σε πολλές άλλες περιπτώσεις και ότι η αντίδραση των Αρχών, ήταν αυτή που πυροδότησε τις οργισμένες αντιδράσεις από μερίδα των διαδηλωτών.





The ending has me in tears!!! Literally . This isn’t ok the way we’re treated man! I’m so hurtful for my people right this moment https://t.co/fF0HS6qmed