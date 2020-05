Η Euroleague αποθεώνει τον Mentalist Βασίλη Σπανούλη

Στον Βασίλη Σπανούλη και τα φετινά κατορθώματα του στα ευρωπαϊκά παρκέ εστίασε η Euroleague.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού είναι ένας από τους θρύλους της διοργάνωσης -την οποία έχει κατακτήσει τρεις φορές με τους ερυθρόλευκους και τον Παναθηναϊκό- και τώρα έγινε και... Mentalist, όπως τον αναφέρει η Euroleague στο νέο βίντεο που πόσταρε στα social media.

