Η Super League ξεκινά στις 6 και 7 Ιουνίου. Οι βαθμολογίες σε play off και play out

Λευκός καπνός βγήκε από την τηλεδιάσκεψη της Super League 1 για την επανέναρξη του πρωταθλήματος στο Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Η απόφαση ήταν ομόφωνη καθώς συμφώνησαν και οι 14 ομάδες.



Η Super League ενημέρωσε για το αποτέλεσμα της τηλεδιάσκεψης με ανακοίνωσή της γράφοντας:



«Κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, η εκπρόσωπος της ΠΑΕ Ατρόμητος Αθ. κ. Κάτια Κοξένογλου εξελέγη ομόφωνα στη θέση της αναπλ. προέδρου του Δ.Σ. της διοργανώτριας αρχής.



Η βαθμολογία του Πρωταθλήματος Super League 2019-2020, για τις θέσεις 7-14, επικυρώθηκε κατά πλειοψηφία.



Ομόφωνα προτείνεται ως ημερομηνία έναρξης των Play Off και των Play Out της Super League το Σαββατοκύριακο 6-7 Ιουνίου και θα αποσταλεί σχετικό αίτημα προς έγκριση από τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς.



Ομόφωνα αποφασίστηκε η συμμετοχή της Super League στο World Leagues Forum».



Σε κάθε περίπτωση τον τελευταίο λόγο θα έχει η Κυβέρνηση και οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές ως προς την τελική έγκριση.



Όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, εφόσον η Κυβέρνηση ανάψει «πράσινο φως» για το restart, τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ θα διαρκέσουν περίπου 40 ημέρες, καθώς στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί η σεζόν ως τις 19 Ιουλίου.



Στο μεταξύ, με 18 βαθμούς θα ξεκινήσει η Ξάνθη τα πλέι άουτ, καθώς δεν έγινε δεκτό το αίτημα της ακριτικής ΠΑΕ να της επιστραφούν οι πέντε βαθμοί. Συγκεκριμένα, η επικύρωση της βαθμολογίας της Super League για τις θέσεις 7-14 ήταν μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στην τηλεδιάσκεψη για το μέλλον του φετινού πρωταθλήματος.



Ο Γιώργος Στράτος κατέθεσε αίτημα εκ μέρους της Ξάνθης να γίνει ονομαστική ψηφοφορία για την επιστροφή των πέντε βαθμών λόγω της απόφασης του διοικητικού εφετείου με την οποία αναστέλλεται η απόφαση της EEA για ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής.



Η πλειονότητα των ΠΑΕ ψήφισε αρνητικά και αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπει στα πλέι άουτ με 23 βαθμούς, αλλά με 18. Κατά του αιτήματος της ΠΑΕ Ξάνθης ψήφισαν οι ΑΕΚ, ΑΕΛ, Αρης, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος, Βόλος, Ολυμπιακός και ΟΦΗ. Υπέρ ψήφισε h Ξάνθη, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ψήφισαν «παρών» και λευκό οι Παναιτωλικός και ΕΠΟ.



Πώς διαμορφώνεται ο βαθμολογικός πίνακας ενόψει play off και play out:



PLAY-OFF Αγ. Βαθ.



1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 26 66

2. Π.Α.Ο.Κ. 26 52

3. A.E.K. 26 51

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 26 44

5. Ο.Φ.Η. 26 34

6. ΑΡΗΣ 26 34



PLAY-OUT Αγ. Βαθ.



7. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 26 32

8. Α.Ε.Λ. 26 30

9. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 26 30

10. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 26 27

11. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 26 27

12. Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 26 18

13. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 26 17

14. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 26 11