Εθνική Ελλάδας: Αυτές είναι οι ημερομηνίες για το Προολυμπιακό τουρνουά

Η Εθνική Ελλάδας θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο σε Προολυμπιακό τουρνουά στον Καναδά και η FIBA ανακοίνωσε ότι αυτό θα συμβεί το διάστημα από τις 29 Ιουνίου μέχρι και τις 4 Ιουλίου.

Το Προολυμπιακό τουρνουά στο οποίο θα συμμετείχε η Εθνική Ελλάδα, ανεβλήθη όπως και οι Ολυμπιακοί Αγώνες λόγω του κορονοϊού, αλλά αν όλα πάνε καλά, θα διεξαχθεί κανονικά το επόμενο καλοκαίρι του 2021.

Σύμφωνα με τη FIBA όλα τα σχετικά τουρνουά θα γίνουν από τις 29/6 έως τις 4/7 του 2021 και μένει να δούμε πως θα “κυλήσει” η νέα χρονιά στα πρωταθλήματα, για να μάθουμε για παράδειγμα, αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι σε θέση να ενισχύσει την Εθνική Ελλάδας.

https://www.newsit.gr

After discussions with the International Olympic Committee, FIBA has confirmed that the rescheduled men's FIBA Olympic Qualifying Tournaments will be played from June 29 to July 4, 2021. https://t.co/UfxKTI65XF