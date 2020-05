Συνελήφθη για οπλοκατοχή και ναρκωτικά αντίπαλος της ΑΕΚ στο BCL

Πρώην παίκτης της Μπάμπεργκ και νυν της Λε Μαν, που έχει αγωνιστεί και ως αντίπαλος της ΑΕΚ στο Basketball Champions League, συνελήφθη στις ΗΠΑ για οπλοκατοχή και ναρκωτικά.

Πρόκειται για τον Κλίφορντ Αλεξάντερ, ο οποίος και έχει παρουσία ετών στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά πλέον βρίσκεται στη χώρα του λόγω της διακοπής των πρωταθλημάτων από τον κορονοϊό.

Σε έναν τυπικό έλεγχο της αστυνομίας λοιπόν, ο Αμερικανός παραδέχθηκε ότι είχε στο αυτοκίνητό του κρυμμένο όπλο, αλλά και μαριχουάνα, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του από την αστυνομία, καθώς το πιστόλι του ήταν γεμάτο, ενώ δεν είχε και σχετική άδεια.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το είχε γιατί ήταν αναγκασμένος να περάσει από μία… κακόφημη περιοχή του Σικάγο, από όπου κατάγεται, αλλά δεν γλίτωσε τη σύλληψη. Λίγο αργότερα πάντως, έμεινε ελεύθερος, αφού πρώτα ορίστηκε δικάσιμος για κακούργημα.

www.newsit.gr

NBA's Cliff Alexander Arrested, Cops Say He Had Loaded Gun During Stop https://t.co/JGhcSeQFj2