Επίσημο: Ο Ολυμπιακός κράτησε τον Πέδρο Μαρτίνς - Μέχρι πότε υπέγραψε ο Πορτογάλος

Ο Πέδρο Μαρτίνς υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε τη συνέχεια της συνεργασίας τους.

Δεδομένη ήταν η συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Πέδρο Μαρτίνς και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, το μόνο που απέμενε ήταν να βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο ο Πορτογάλος τεχνικός. Αυτό έγινε την Πέμπτη (07/05), με τον Πέδρο Μαρτίνς να μένει στο λιμάνι και τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν επίσημα την επέκταση της συνεργασίας τους.

Παρότι στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν γίνεται λόγος για τη χρονική διάρκεια του νέου συμβολαίου, είναι γνωστό πως οι Πειραιώτες και ο προπονητής της ομάδας συμφώνησαν για διετή συνεργασία. Έτσι, ο Πέδρο Μαρτίνς θα συνεχίσει στον «ερυθρόλευκο» πάγκο μέχρι το 2022, εξαργυρώνοντας τόσο το καλό ποδόσφαιρο που έπαιξε η ομάδα επί των ημερών του, όσο κυρίως τη φετινή αποτελεσματική σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Θυμίζουμε πως οι «ερυθρόλευκοι» τη φετινή σεζόν είναι πρώτοι, χωρίς ήττα, στο πρωτάθλημα ενώ προκρίθηκαν στους «16» του Europa League μετά από θετικές παρουσίες στους ομίλους του Champions League. Παράλληλα, βρίσκονται και στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Πλέον, ο Πέδρο Μαρτίνς και ο Ολυμπιακός βάζουν… πλώρη είτε για την κατάκτηση τίτλων τη φετινή σεζόν αν αυτή ολοκληρωθεί, είτε για την κατάκτησή τους τη νέα αγωνιστική περίοδο…

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον προπονητής της ομάδας κ. Πέδρο Μαρτίνς.

Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει συμπληρώσει 95 παιχνίδια στον πάγκο του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, 56 για το πρωτάθλημα, 12 για το Κύπελλο και 27 για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Τη φετινή σεζόν ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ υπό τις οδηγίες του κ. Πέδρο Μαρτίνς ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος πρώτος και αήττητος, βρίσκεται στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος και στους «16» του UEFA Europa League. Επίσης, πέρσι το καλοκαίρι κατάφερε να οδηγήσει τους «ερυθρόλευκους» από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, στους ομίλους του UEFA Champions League.

Ο προπονητής μας Πέδρο Μαρτίνς ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό! / Our @CoachPMartins has renewed his contract with Olympiacos FC! #Οlympiacos #Coach #PedroMartins #Football #ElProfesor #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/eg6pHcUISS