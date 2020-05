Αρχίζουν προπονήσεις οι ομάδες στην Ιταλία με έγκριση της κυβέρνησης

Tα πρώτα βήματα για την επανεκκίνηση του ποδοσφαίρου γίνονται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες που καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να παιχτεί και πάλι ποδόσφαιρο έστω και δίχως παρουσία θεατών. Η Ιταλία που επλήγη θανάσιμα από τον κορονοϊό πήρε την απόφαση για επανέναρξη των προπονήσεων.

Με τη σύμφωνη γνώμη της ιταλικής κυβέρνησης, οι ομάδες της Serie A μπορούν να αρχίσουν προπονήσεις από τις 4 Μαΐου.



Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει όλοι οι σύλλογοι να τηρούν το πρωτόκολλο ασφαλείας που έχουν θέσει οι υγειονομικές αρχές της χώρας και για το λόγο αυτό σε πρώτη φάση οι παίκτες θα προπονούνται σε ολιγομελή γκρουπ στον τομέα της φυσικής κατάστασης και δίχως σωματικές επαφές. Η απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης δίνει το δικαίωμα στις ομάδες να προπονούνται μέχρι και τις 17 Μαΐου, οπότε θα εκτιμηθεί εκ νέου η κατάσταση προκειμένου να αποφασιστεί ή όχι η επανέναρξη του ιταλικού πρωταθλήματος.

The Italian government has given the go. From tomorrow, Serie A clubs can do optional individual trainings in their training centers until May 17th.