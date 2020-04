UEFA: Βάσει βαθμολογίας η έξοδος στην Ευρώπη σε περίπτωση διακοπής πρωταθλήματος

Νέα δεδομένα προκύπτουν για τις λίγκες που θα αποφασίσουν να βάλουν πρόωρο "λουκέτο" δίχως την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων τους.

Σύμφωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο των "Times", Μάρτιν Τζίγκλερ, στη σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, αποφασίστηκε αρχικά πως θα δοθούν κανονικά τα ευρωπαϊκά εισιτήρια σε όσα πρωταθλήματα δεν ολοκληρωθεί η σεζόν.

Ωστόσο, αυτό θα συμβεί με βαθμολογικά κριτήρια, ήτοι βάση της βαθμολογίας που υπήρχε μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Να σημειωθεί ωστόσο ότι γίνεται λόγος για "βαθμούς ανά παιχνίδι" που έχει μαζέψει κάθε ομάδα επειδή σε κάποια πρωταθλήματα, όπως για παράδειγμα στην Premier League, δεν έχουν δώσει όλοι οι σύλλογοι τους ίδιους αγώνες.

Το άλλο σενάριο που εξεταζόταν, αλλά τελικά δεν προχώρησε, αφορούσε στο να δοθούν οι θέσεις για το Τσάμπιονς Λιγκ και το Γιουρόπα βάσει του Ranking των ομάδων στην UEFA.

Hearing UEFA's executive committee has just decided that if leagues do not finish then qualification for Champions League/Europa League should be on sporting merit (which sounds like points per game)