Τζόρνταν: Δεν θα έχανα από άλλον πέρα από τον Κόμπι που έχει "κλέψει" τις κινήσεις μου

Ο Μάικλ Τζόρνταν σε ένα παλιότερο βίντεο και σε ερώτηση που του έγινε για τους παίκτες που θα ήθελε να παίξει μονό, είχε απαντήσει αποστομωτικά, ξεχωρίζοντας για ακόμα μια φορά τον Κόμπι Μπράιαντ.

Ο MJ ενώ αναφέρει διάφορα ονόματα όπως ο ΛεΜπρον, ο Τζέρι Ουέστ, ο Ουέιντ καταλήγει πως δεν νομίζει ότι θα έχανε από κανέναν πέρα από τον Κόμπι, αφού του έχει... κλέψει όλες τις κινήσεις του.

“I don’t think I‘d lose, other than to Kobe Bryant because he steals all of my moves.”⠀

