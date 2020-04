Σοκ στη Ρωσία από το θάνατο 22χρονου ποδοσφαιριστή που κατέρρευσε στην προπόνηση

Ο Ινοκέντι Σαμοκβάλοφ κατέρρευσε κατά την διάρκεια προπόνησης και λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή



Θλίψη έχει προκαλέσει στη Ρωσία η είδηση του θανάτου του 22χρονου Ινοκέντι Σαμοκβάλοφ, ποδοσφαιριστή της Καζάνκα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή αφού κατέρρευσε κατά την διάρκεια προπόνησης. Τον θάνατό του γνωστοποίησε η Λοκομοτίβ Μόσχας. «Ο ποδοσφαιριστής αρρώστησε κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης. Ο Σαμοκβάλοφ άφησε πίσω του μία σύζυγο κι ένα γιο. Η Λοκομοτίβ είναι σοκαρισμένη από αυτό που συνέβη. Είναι μια τεράστια λύπη για την οικογένεια μας» ανέφερε στην ανάρτηση γνωστοποίησης του θανάτου του η Ρωσική ομάδα, από τις ακαδημίες της οποίας ξεκίνησε ο Σαμοκβάλοφ.



Μέχρι στιγμής τα αίτια του θανάτου δεν έχουν γίνει γνωστά καθώς θα ακολουθήσει ιατροδικαστική έρευνα. Ο Σαμοκβάλοφ αγωνιζόταν τα τελευταία δυο χρόνια στην Καζάνκα, και έχει άλλα δυο αδέρφια, τους δίδυμους Βασίλι και Νικίτα που είναι επίσης ποδοσφαιριστές και αγωνίζονται στις χαμηλές κατηγορίες του Ρωσικού πρωταθλήματος.

