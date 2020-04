Οργή στον κόσμο και τα αποδυτήρια της Λίβερπουλ με την απόφαση ντροπής των ιδιοκτητών

Εμφύλιος πάει να ξεσπάσει στις τάξεις της Λίβερπουλ. Η απόφαση της διοίκησης να θέσει το προσωπικό της σε υποχρεωτική άδεια, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κόσμου.



Οι εργαζόμενοι του συλλόγου θα λάβουν το 20% του μισθού τους από την πρωτοπόρο της Premier League και το υπόλοιπο 80% θα δοθεί από το κράτος όπως προβλέπει το σχέδιο της βρετανικής κυβέρνησης ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα χαθούν θέσεις εργασίας σ' αυτή τη δύσκολη περίοδο.



Η απόφαση αυτή πάντως προκάλεσε την οργή του κόσμου όπως προκύπτει και από το σημερινό αθλητικό πρωτοσέλιδο της Sunday Express. Πολλοί χαρακτήρισαν “χαοτική” και “ντροπιαστική” την απόφαση των πρωταθλητών Ευρώπης.



Από την πλευρά του ο άλλοτε αμυντικός της ομάδας, Τζέιμι Κάραχερ, υποστήριξε ότι όλος ο σεβασμός και η καλή θέληση που έδειξαν ο Γιούργκεν Κλοπ και οι παίκτες τους σχετικά με την πανδημία όλο αυτό διάστημα χάθηκαν.





Jurgen Klopp showed compassion for all at the start of this pandemic, senior players heavily involved in @premierleague players taking wage cuts. Then all that respect & goodwill is lost, poor this @LFC https://t.co/9bE8Rw1veE