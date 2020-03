Έδρα του τελικού του Champions League γίνεται νοσοκομείο για τον κορονοϊό

Θα φιλοξενήσει 2.000 κλίνες προκειμένου να αποσυμφορηθούν κλινικές



Σε ένα μεγάλο νοσοκομείο μετατρέπεται η έδρα της Κάρντιφ. Το «Μιλένιουμ» την 3η Ιουλίου του 2017 είχε φιλοξενήσει τον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και την Γιουβέντους με την ισπανική ομάδα να θριαμβεύει(με σκορ 4-1).



Οι αρχές της Ουαλικής πόλης ανακοίνωσαν πως η έδρα της Κάρντιφ θα διατεθεί για τις ανάγκες του συστήματος υγείας της Μεγάλης Βρετανίας που βρίσκεται ήδη στα όρια του. Αναλυτικότερα θα δημιουργηθούν 2.000 κλίνες που προορίζεται να φιλοξενήσουν ασθενείς που έχουν προσβληθεί από τον ιό Covid-19. Οι εργασίες διαμόρφωσης των κλινών έχουν ήδη ξεκινήσει.

Principality Stadium turns field hospital with up to 2,000 beds as @WelshRugbyUnion works with @CV_UHB @cardiffcouncil @WelshGovernment @CAV_LenRichards

'It's a privilege to offer our services and facilities at this time of national emergency' CEO Phillipshttps://t.co/2EohQkHVWb pic.twitter.com/1okpexOvNs