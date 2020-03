Ξύπνησε από κώμα ο ποδοσφαιριστής του Άγιαξ Αμπντελάκ Νούρι

Την ανακοίνωση έκανε η οικογένεια του-Βρίσκονταν σε καταστολή επί δυο χρόνια και οκτώ μήνες!



Μετά από δυο χρόνια και οκτώ μήνες, περίοδος κατά την οποία βρίσκονταν σε καταστολή, ο ποδοσφαιριστής του Άγιαξ Αμπντελάκ Νούρι ξύπνησε από το κώμα στο οποίο βρίσκονταν. Την ανακοίνωση έκανε η οικογένεια του, αναφέροντας πως άρχισε να επικοινωνεί με το περιβάλλον και τους οικείους του. Ο Νούρι είχε συγκλονίσει τον πλανήτη όταν κατά την διάρκεια φιλικού αγώνα Άγιαξ -Βέρντερ Βρέμης τον Ιούλιο του 2017 κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο εξαιτίας εγκεφαλικής βλάβης.



«Τρώει, προσπαθεί να μιλήσει αλλά δεν σηκώνεται από το κρεβάτι. Υπάρχει μία μορφή... επικοινωνίας, κουνάει τα βλέφαρα του. Αλλά αυτό δεν κρατάει για πολύ» δήλωσε για την κατάσταση του ο αδελφός του, Αμπντεραχίμ προσθέτοντας: «Βγήκε από το νοσοκομείο, έχει επίγνωση που είναι και ότι είναι δίπλα του η οικογένεια του. Του μιλάμε, βλέπουμε ποδόσφαιρο μαζί, παρατηρούμε ότι του αρέσει. Κάποιος φορές είναι συναισθηματικά φορτισμένος, άλλες φορές βλέπουμε ένα χαμόγελο».

22-year old Dutch and Ajax midfielder, Abdelhak Nouri who collapsed in a friendly game against Werder Bremen on July 8th, 2017 has awakened from a coma after 2 years, 8 months and 19 days.



Courtesy pic#StaySafeUg #NBSUpdates pic.twitter.com/wIWQ9IFSsc