ΝΒΑ: Θετικός στον κορονοϊό ο Κέβιν Ντουράντ

Ο Κέβιν Ντουράντ είναι ένας από τους τέσσερις παίκτες των Νετς που βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό Covid-19.

Το αποκάλυψε ο ίδιος μετά την ανακοίνωση του συλλόγου, στην οποία πάντως το Μπρούκλιν δεν είχε αναφέρει ονόματα.

Ο KD δήλωσε ότι είναι ένας από τους τρεις ασυμπτωματικούς αθλητές και πως ήθελε να στείλει ένα μήνυμα στις ΗΠΑ, που μόνο τώρα αρχίζουν να συνειδητοποιούν την έκτακτη ανάγκη: «Προσέξτε, προστατέψτε τον εαυτό σας και μπείτε σε καραντίνα. Θα τα καταφέρουμε».

Kevin Durant, one of basketball’s biggest stars, said he tested positive for the coronavirushttps://t.co/TYtxb3ROpg