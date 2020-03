Κράξιμο Κλοπ στους οπαδούς της Λίβερπουλ: «Πάρτε τα χέρια σας μακριά γ@@@νοι ηλίθιοι»

Από τα ρούχα του «βγήκε» ο γερμανός τεχνικός της Λίβερπουλ Γιούργκεν Κλοπ, λίγο πριν ξεκινήσει ο χθεσινός αγώνας για το Τσάμπιονς Λιγκ με την Ατλέτικο Μαδρίτης.



Καθώς οι παίχτες έμπαιναν στον αγωνιστικό χώρο του Άνφιλντ, αρκετοι οπαδοί που καθόντουσαν κοντά στην είσοδο του αγωνιστικού χώρου πρόταξαν τα χέρια τους για ένα high five με τους παίκτες και τον Κλοπ, με τον Γερμανό προπονητή να γίνεται έξαλλος.



Ο Κλοπ είδε δεκάδες χέρια να περιμένουν το δικό του, ωστόσο εκείνος όχι μόνο δεν το έτεινε αλλά αποφάσισε να τους βάλει στη θέση τους.



«Πάρτε τα χέρια σας μακριά γ@@@νοι ηλίθιοι», τους φώναξε.

Ο κορωνοϊός βρίσκεται σε έξαρση και στην Αγγλία και μπορεί να μην έχει ανασταλεί η Πρέμιερ Λιγκ, ωστόσο οι χειραψίες απαγορεύονται ανάμεσα σε παίκτες, διαιτητές και οπαδούς.

