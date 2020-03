Αναβολή του Σίτι- Άρσεναλ λόγω Μαρινάκη

Άμεση ήταν η αντίδραση της Άρσεναλ μόλις έγινε γνωστό από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού και της Νότιγχμα, Βαγγέλη Μαρινάκη πως έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό. Οι Άγγλοι αφού μετά τις έρευνες που έκαναν είδαν πως πολλοί παίκτες είχαν έρθει σε επαφή με τον ισχυρό άνδρα των «ερυθρολεύκων» στον αγώνα των δύο ομάδων στο Λονδίνο πριν 13 μέρες, αποφάσισαν να αρχίσουν εξετάσεις στους ποδοσφαιριστές. Ως εκ τούτου η σημερινή αναμέτρηση με την Μάντσεστερ Σίτι για την Premier League αναβάλλεται.

Η Άρσεναλ εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση με την οποία αναφέρει τους λόγους που ο αγώνας με την Σίτι θα αναβληθεί. Συγκεκριμένα οι «κανονιέρηδες» τονίζουν:

«Οι παίκτες θα παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι να λήξει η περίοδος των 14 ημερών. Τέσσερα στελέχη της Άρσεναλ, που καθόταν κοντά στον κ. Μαρινάκη κατά τη διάρκεια του αγώνα, θα παραμείνουν στο σπίτι μέχρι να ολοκληρωθούν οι 14 μέρες. Καταλαβαίνουμε πλήρως πόσο απογοητευτικό είναι αυτό για τους μας,φιλάθλους μας ιδίως εκείνους που ταξίδευαν στο Μάντσεστερ για τον αποψινό αγώνα. Ως έξτρα προληπτικό μέτρο, παρότι δεν πιστεύουμε ότι υπήρξε καμία επαφή με τους καλεσμένους της Άρσεναλ ή τα μέλη της διοίκησης, επικοινωνούμε μαζί τους για να τους δώσουμε τις απαραίτητες συμβουλές και οδηγίες, αν υπήρξε κάποια επαφή.Όλοι μας στην Άρσεναλ, ευχόμαστε στον κ. Μαρινάκη γρήγορη ανάρρωση και περιμένουν τους ποδοσφαιριστές μας και το τεχνικό επιτελείο να επιστρέψουν την Παρασκευή στην προετοιμασία για τον αγώνα με την Μπράιτον».

