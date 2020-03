«Έλα εδώ μωρή κότα» - Έλληνας έβρισε τους Αντετοκούνμπο και έγινε «καπνός»

Ένα απίστευτο γεγονός κατέγραψε κάμερα μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης των Μιλγουόκι Μπακς με αντιπάλους τους Λος Αντζελες Λέικερς.

Έλληνας οπαδός, που περίενε στον διάδρομο των αποδυτηρίων, έβρισε χυδαία τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον αδερφό του, Θανάση, θέλοντας προφανώς να τους «πικάρει» για την ήττα από τους Λέικερς.

«Γιάννη, τη φάγατε στον κ...», είπε χαρακτηριστικά με αποτέλεσμα να προκαλέσει την αντίδραση των δύο αδελφών

Θανάσης Αντετοκούνμπο αντέδρασε, κατευθύνθηκε προς το μέρος του, θέλοντας να του ζητήσει το λόγο, με τον Γιάννη να τον ακολουθεί. Ο οπαδός, αφού έβρισε, εξαφανίστηκε, με τον Θανάση, απευθυνόμενος προς εκείνον να του λέει μεταξύ άλλων «να σε χαίρονται τα παιδιά σου» με το περιστατικό να λήγει εκεί.

Προς το μέρος του Θανάση έσπευσε και ο Γιάννης για να ζητήσει εξηγήσεις, αλλά ο Ελληνας οπαδός είχε γίνει... καπνός.

Giannis and his brother Thanasis Antetokounmpo got into heated exchange with a fan on the way to the locker room after their loss to the #Lakers pic.twitter.com/fnMKM92Z8A