Η Εθνική ομάδα γυναικών πάλεψε αλλά γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Ιρλανδία

Πάλεψε η Εθνική Γυναικών, αλλά γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Ιρλανδία στο στάδιο Τάλαφ του Δουβλίνου, για τον τέταρτο αγώνα της στον 9ο προκριματικό όμιλο του UEFA Women’s Euro 2021.Η Ελλάδα πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και άξιζε να φύγει με το βαθμό της ισοπαλίας, αλλά εντούτοις έχασε με 1-0 από την Ιρλανδία το βράδυ της Πέμπτης (5/3) στην 4η αγωνιστική της προκριματικής φάσης του ΕURO 2021.



Τα κορίτσια του Αντώνη Πριόνα τα έσωσαν όλα, κατέθεσαν ψυχή και απέδειξαν ότι είναι σε θέση να ανταγωνιστούν μεγάλους και φτασμένους αντιπάλους με μακρά παράδοση στο άθλημα.

Πολύ καλή εμφάνιση για την ομάδα του Αντώνη Πριόνα, που παιχνίδι με το παιχνίδι όλο και βελτιώνεται, κοιτώντας στα μάτια και παίζοντας στα ίσα κάθε αντίπαλο. Μάλιστα στο δεύτερο ημίχρονο, η «γαλανόλευκη» ήταν καλύτερη από τις γηπεδούχες, οι οποίες βρίσκονται 30 θέσεις πάνω από τη χώρα μας στην γενική κατάταξη. Όλες οι παίκτριες έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, δημιουργώντας αρκετές ευκαιρίες.

Μια ήττα, που περιορίζει στο ελάχιστο τις ελπίδες (μαθηματικά ασφαλώς και υπάρχουν) για το ούτως ή άλλως απόλυτο «θαύμα» της κατάκτησης της δεύτερης προνομιούχου θέσεως στον 9ο όμιλο με την πρωτιά καπαρωμένη από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Γερμανία, αλλά άδικη πέρα ως πέρα.

All over in Tallaght and Ireland get the win



Republic of Ireland earn a 1-0 over Greece in tonight’s UEFA Women's 2021 European Championships Qualifier at @tallaghtstadium



@Sportsfilesteve @sebaJFdaly https://t.co/fY38HiZ5tN pic.twitter.com/K5QIvIHQRt