Super League 1: Η τελική βαθμολογία της κανονικής περιόδου. Ποιοι συμμετέχουν στα play off

Με προβάδισμα επτά βαθμών από τον ΠΑΟΚ μπαίνει στα play off ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι το φαβορί για τον τίτλο.



Με τα παιχνίδια της 26ης αγωνιστικής ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Super League 1 και σειρά, πλέον, παίρνουν τα... έξτρα πρωταθλήματα για τίτλο-Ευρώπη και παραμονή.



Συγκεκριμένα, οι έξι ομάδες που θα πάρουν μέρος στα play off -τα οποία θα διεξαχθούν σε δύο γύρους των πέντε αγωνιστικών- είναι οι Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ και Άρης, ενώ στα play out -τα οποία θα διεξαχθούν με ένα γύρο επτά αγωνιστικών- θα πάρουν μέρος οι Ατρόμητος, ΑΕΛ, Ξάνθη, Αστέρας Τρίπολης, Λαμία, Βόλος, Παναιτωλικός και Πανιώνιος.



Η τελική βαθμολογία της κανονικής διάρκειας της Super League 1 είναι η εξής.



Ολυμπιακός 66

ΠΑΟΚ 59

ΑΕΚ 51

Παναθηναϊκός 44

ΟΦΗ 34

Άρης 34

Ατρόμητος 32

ΑΕΛ 30

Ξάνθη 30

Αστέρας Τρίπολης 30

Λαμία 27

Βόλος 27

Παναιτωλικός 17

Πανιώνιος 11