Πανό ντροπή από Μπάγερν. Απίθανα πράγματα στον αγώνα με την Χόφενχαιμ

Ένα από τα πιο εύκολα απογεύματα της σεζόν είχε η Μπάγερν στην Prezero Arena με το 6-0 που κέρδιζε τη Χόφενχαιμ όμως η συμπεριφορά των οπαδών της μπορεί να τη βάλει σε μπελάδες.

Απίστευτες εικόνες στην Γερμανία και στο παιχνίδι της Χόφενχαϊμ με την Μπάγερν. Την ώρα που το σκορ ήταν 0-6, οι οπαδοί της Μπάγερν σήκωσαν ένα πανό που έβριζε με χυδαίο τρόπο την μητέρα του ιδιοκτήτη των γηπεδούχων Ντίτμαρ Χοπ. Ο διαιτητής διέκοψε αμέσως το παιχνίδι και ο προπονητής της Μπάγερν τρελάθηκε. Ο Χάνσι Φλικ διέσχισε όλο το γήπεδο και εκτός εαυτού πήγε στους οπαδούς των Βαυαρών τους οποίους κατσάδιασε για την απρεπή συμπεριφορά τους.



Οι παίκτες της Χόφενχαϊμ έφυγαν στα αποδυτήρια και όσο δεν κατεβαίνουν τα χυδαία πανό το παιχνίδι δεν πρόκειται να ξεκινήσει, μία απίστευτη εξέλιξη με βάση τον περίπατο της Μπάγερν στο γήπεδο...

Έπειτα, από λίγα λεπτά οι δύο ομάδες ξαναμπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και μάλιστα οι ποδοσφαιριστές έκαναν πασούλες μέχρι το τέλος, εφόσον το αποτέλεσμα είχε κριθεί.



Δείτε το:

Bayern Munich fans call Dietmar Hopp a “son of a bitch.”



Hansi Flick goes over immediately to tell the fans to remove the sign pic.twitter.com/N6lWxD9BWV