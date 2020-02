UEFAplaymakers: Μέσα από την Disney το ποδόσφαιρο αποκτά περισσότερα κορίτσια - παίκτριες

Η Ναντίν Κέσλερ, η Γερμανίδα κορυφαία γυναίκα ποδοσφαιριστής για το 2014 και επικεφαλής για το γυναικείο ποδόσφαιρο, έθεσε σε τρεις προτάσεις τον γνώμονα της UEFA. Να διδάξει ποδόσφαιρο. Να αφηγηθεί ιστορίες. Να ενσαρκώσει χαρακτήρες. Κι όλα αυτά, στα γλυκά πρόσωπα των κοριτσιών ανά την Ευρώπη, ως ένα πλάνο ενδυνάμωσης του γυναικείου ποδοσφαιρικού πλήθους.



Αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια, η εταιρεία με το πιο βαρύ σημαίνον στην σφαίρα των κινουμένων σχεδίων και της παιδικής φαντασίας. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία λάνσαρε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου το μεγαλόπνοο project με τίτλο «Playmakers» και στηρίζει στην Disney και τους ζωηρούς χαρακτήρες της τον στόχο να διπλασιάσει τον αριθμό των κοριτσιών που παίζουν ποδόσφαιρο, ως το 2024.



Ο πυλώνας στο καινοτόμο project είναι η εφαρμογή των αγαπημένων ταινιών στην ρουτίνα προπόνησης που θα ακολουθήσουν τα κορίτσια του προγράμματος. Το storytelling λαμβάνει τον ρόλο που του αξίζει, ως μέσο επίδρασης στην άθληση, την δημιουργία, την ανάπτυξη υγιούς καθημερινότητας. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι μόλις το 16,3% των κοριτσιών παγκοσμίως έχουν την δυνατότητα να εξελίσσουν το σώμα και την φυσική τους κατάσταση ομαλά από μικρή ηλικία. Έτσι, το πρώτο ανάλογο πανευρωπαϊκό σχέδιο διαθέτει και υπερ-ποδοσφαιρικό χαρακτήρα.

