Tσιτσιπάς: Πέρασε στα ημιτελικά της Μασσαλίας και «βλέπει» τελικό

Πήρε την πρόκριση ο Στέφανος Τσιτσιπάς για τον ημιτελικό του Οπεν στη Μασσαλία. Ο 21χρονος Ελληνας τενίστας νίκησε τον Καναδό Βάζεκ Ποσπισίλ (Νο98) με 7-5, 6-3 και προκρίθηκε στον ημιτελικό.

Στον ημιτελικό αύριο το μεσημέρι ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Μπάμπλικ από το Καζακστάν (Νο55) τον οποίο θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά. Νωρίτερα ο Μπάμπλικ έκανε την έκπληξη καθώς νίκησε τον Καναδό Ντένις Σποβάλοβ (Νο 7) με 7-5, 4-6, 6-3.

