Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο του

Για πρώτη φορά γονείς έγιναν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η σύντροφός του Μαράια υποδεχόμενοι το πρώτο τους παιδί και δε μπορούν να κρύψουν τη χαρά τους. Το ζευγάρι έχει ήδη αναρτήσει φωτογραφίες ανακοινώνοντας τη γέννηση του γιού, ενώ ο Έλληνας αστέρα του NBA ανακοίνωσε και το όνομα του παιδιού το οποίο θα είναι Λίαμ Τσαρλς Αντετοκούνμπο.

Ο νεαρός πατέρας και αστέρας NBA πριν λίγες ώρες ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram Story μια τρυφερή φωτογραφία με τον γιο του στην αγκαλιά του στον καναπέ και τον γιο του ξαπλωμένο με ένα emoji με γυαλιά ηλίου στο πρόσωπο. "Me and my cool Dude" έγραψε ο Γιάννης συπληρώνοντας την φωτογραφία με δυο καρδούλες.